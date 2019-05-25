"Ливерпуль испортил нам идеальный год" – Месси

Лионель мечтал о выигрыше

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что поражение в Ливерпуле в полуфинале Лиги чемпионов стала сильным ударом для команды.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Каталонцы разгромили "красных" на "Камп Ноу" со счетом 3:0, а на "Энфилде" проиграли 0:4. В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэм Хотспур" 1 июня в Мадриде.

"Я не просматривал игру, но помню - по ощущениям было очень похоже на матч с" Ромой ". Мы снова пропустили быстрый гол, в наших головах уже была мысль - это может повториться. Мы не создали" Ливерпулю "никакого сопротивления. Это немного отличалось от поражения в финале Кубка мира, но вести в 3 мяча и проиграть - крайне неожиданно и неприятно.

Победа в Кубке и чемпионате - очень важны для клуба, для всех нас. Но "Ливерпуль" испортил нам идеальный год. Я до сих пор не могу отойти от того, что произошло", - сказал аргентинец на пресс-конференции в финал Кубка Испании. Об этом пишет ТСН.

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Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.