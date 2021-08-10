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вторник, 10 августа 2021 22:43

Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"

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Лига чемпионов близко: почему &quot;Шахтер&quot; прошел &quot;Генк&quot;
Лассина Траоре забил четвертый гол за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

В матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Генк" - 2:1. По сумме двух поединков команда Роберто Де Дзерби одерживает победу 4:2 и выходит в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Что нужно знать о матче на НСК "Олимпийский"?

Без Соломона. Один из лидеров "Шахтера" не успел восстановиться после травмы полученной в первом матче и пропустил игру.

Активный старт "горняков". В первые десять минут команда Де Дзерби пыталась играть первым номером и доминировать, но толку от этого было мало.

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Низкое качество игры. У обеих команд мало что получалось на поле. Острые моменты возникали после индивидуальных действий, прессинга и ошибки.

Проблемы в защите. Оборона "горняков" несколько раз откровенно проваливалась. Гостей подвела реализация.

Игра до забитого мяча. Забив первым "Шахтер" получил психологическое преимущество и имел возможность играть более осторожно. "Генке" ничего не оставались, как открываться и атаковать.

Забив первым "Шахтер" получил психологическое преимущество и имел возможность играть более осторожно

Потеря Педриньйо. Бразильский новичок получил повреждение и был заменен в конце первого тайма.

Слабая игра Судакова. Молодой украинец получил шанс себя проявить после травмы Педриньйо, но на поле не задержался надолго уступив место Коноплянке в конце игры.

Первая игра Коноплянки. Игрок сборной Украины впервые сыграл в сезоне.

Класс "Шахтера" стал решающим. Хозяева смогли одержать победу благодаря индивидуальным действиям игроков атаки.

Де Дзерби не убедил. Итальянского тренера приглашали в команду для построения яркой атакующей игры. В действиях дончан было много сумбура, ошибок. Команда играла по счету не показав качества игры. Класс игроков помог пройти "Гент". В следующем раунде нужно добавлять для прохода в Лигу чемпионов.

Соперником "Шахтера" в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов будет "Монако". Монегаск смогли пройти чешскую "Славию". Команды сыграют первый матч 17 августа во Франции, а через неделю в Украине.
13 августа "Шахтер" будет играть против "Металлиста-1925" в рамках УПЛ. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
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августа

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