Лидер Серии А "Милан" потерял очки

Тео Эрнандес спас для "Милана" ничью. Фото: ФК "Милан"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Милан" дома не смог победить "Парму" - 2:2.

В начале поединка гости повели в счете. Оборона "Милана" не смогла собраться после травмы защитника Маттео Габбии. В начале 2-го тайма "Парма" удвоила свое преимущество.

"Милан" сразу смог отыграть 1 мяч после точного удара Тео Эрнандеса. А в конце игры левый защитник хозяев смог спасти ничью для своей команды.

По ходу игры каркас ворот несколько раз спас "Парму" от голов после ударов Хакана Чалханоглу и Браими Диаса. Также в 1-м тайме после просмотра VAR был отменен гол Саму Кастильехо.

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"Милан" сохранил лидерство, но "Интер" смог приблизиться на расстояние 3 очков. Следующий матч команда Стефано Пиола проведет 16 декабря против "Дженоа".