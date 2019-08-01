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четверг, 01 августа 2019 13:00

Лидер "Динамо" получил травму в матче против "Карпат"

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"Динамо" может понести очередной кадровой потери накануне старта в квалификации Лиги чемпионов


Беньямин Вербич не смог доиграть матч первого тура УПЛ против "Карпат".

Словенца заменили в перерыве поединка, а уже после игры он ходил с перевязанным правым коленом, заметно прихрамывая, информирует "FootballHub". Также Вербичи добавил, что начал чувствовать боль уже на двадцать пятой минуте. Обследование хавбека запланировано на 1 августа, оно и выявит серьезность травмы легионера "Динамо".

Автор: FootballHub
  После игры Вербич был с перевязанным коленом
После игры Вербич был с перевязанным коленом

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6 августа вице-чемпион Украины проведет свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

https://football24.ua
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