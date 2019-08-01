Лидер "Динамо" получил травму в матче против "Карпат"

"Динамо" может понести очередной кадровой потери накануне старта в квалификации Лиги чемпионов



Беньямин Вербич не смог доиграть матч первого тура УПЛ против "Карпат".

Словенца заменили в перерыве поединка, а уже после игры он ходил с перевязанным правым коленом, заметно прихрамывая, информирует "FootballHub". Также Вербичи добавил, что начал чувствовать боль уже на двадцать пятой минуте. Обследование хавбека запланировано на 1 августа, оно и выявит серьезность травмы легионера "Динамо".

Автор: FootballHub После игры Вербич был с перевязанным коленом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 главных выводов матча "Карпаты" - "Динамо: киевляне имеют проблемы с игрой первым номером

6 августа вице-чемпион Украины проведет свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".