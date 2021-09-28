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вторник, 28 сентября 2021 07:59

Лидер "Динамо" не сыграет против "Баварии"

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Лидер &quot;Динамо&quot; не сыграет против &quot;Баварии&quot;
Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Лидер "Динамо" 28-летний Виталий Буяльский пропустит матч второго тура Лиги чемпионов против "Баварии".

Игрок не полетел в Мюнхен из-за повреждения, которое получил на тренировке, сообщает сайт "бело-синих".

В Германию Мирча Луческу взял 24 игроков. Впервые в заявку команды попал защитник Никита Бурда, который пропустил более года из-за травмы. Отсутствует также нападающий Эрик Рамирес, который только оправился от коронавируса.

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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Валентин Моргун.

Защитники: Никита Бурда, Александр Сирота, Артем Шабанов, Томаш Кендзера, Александр Тимчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный.

Полузащитники Денис Гармаш, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Витиньйо, Денис Антюх.

Нападающие: Илья Шкурин, Владислав Супряга.

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В первом туре "Динамо" дома сыграло вничью с "Бенфикой", а "Бавария" в гостях разгромила "Барселону".

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