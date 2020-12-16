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среда, 16 декабря 2020 18:24

Лидер "Аталанты" попросил прощения в партнеров

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Лидер &quot;Аталанты&quot; попросил прощения в партнеров
Гомес считается лидером "Аталанты". Фото Рейтер

Лидер "Аталанты" Алехандро Гомес извинился перед партнерами по команде за спор с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини в перерыве матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Мидтьюлландом".

После этого аргентинец был включен в заявку "Аталанты" на сегодняшний матч 12-го тура Серии А против "Ювентуса". Гомес начнет матч на скамейке запасных, но может выйти на замену во 2-м тайме.

Ранее сообщалось о том, что Гомес хочет покинуть "Аталанту" зимой. Пока неизвестно, повлияли ли сегодняшние извинения на планы игрока.

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В нынешнем чемпионате Гомес сыграл 9 матчей и забил 4 мяча.

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