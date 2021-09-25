Левандовски прервал свою впечатляющую серию

Роберт Левандовски забивал в течении 7 месяцев. Фото: Reuters

Во вчерашнем матче чемпионата Германии следующий соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" победила "Гройтер Фюрт" со счётом 3:1. Голами в противостоянии отметились Томас Мюллер и Йозуа Киммих. Футболист "Гройтера" Себастьян Грисбек отправил мяч в свои ворота.

Нападающий мюнхенского клуба польский форвард Роберт Левандовски провёл на поле 90 минут, но не смог отметиться голом. Таким образом, у поляка прервалась голевая серия, которая длилась 19 матчей подряд. Последний раз Левандовски не забивал на клубном уровне в феврале 2021 года.

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Сейчас "Бавария" лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 16 очков в шести турах. Они опережают "Вольфсбург" на три очка, но "волки" провели на матч меньше. "Гройтер Фюрт" замыкает турнирную таблицу, набрав всего одно очко.