Легендарный вратарь приступил к тренировкам после перенесенного инфаркта

Икер Касильяс продолжает восстановление после сердечного приступа. Фото: рейтер

Голкипер "Порту" Икер Касильяс начал заниматься в тренажерном зале после недавних перенесенного инфаркта, об этом пишет "Футбол 24"

"Работа продолжается", - коротко прокомментировал фотографию с тренировки вратарь в своем твиттере.

Икер Касильяс был госпитализирован Касильяс госпитализирован с инфарктом 1 мая прямо с тренировки "Порту" за сердечного приступа. Позже периодически появлялась информация о том, что голкипер больше не вернется на поле, но сам Касильяс этого так и не подтвердил.

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Икер Касильяс стал обладателем Кубка мира 2010 и выиграл Евро 2008 и 2010 в составе сборной Испании. С "Реалом" выигрывал 4 раза Кубок чемпионов и 5 раз чемпионат Испании.