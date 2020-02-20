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четверг, 20 февраля 2020 15:27

Легендарный тренер хочет изменить правило офсайда накануне Евро-2020

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Легендарный тренер хочет изменить правило офсайда накануне Евро-2020
После ухода из "Арсенала" летом 2018 года Арсен Венгер находится в творческом отпуске. Фото: рейтер

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет изменить правила футбола в вопрос об определении офсайда.

Венгер настаивает, чтобы нововведения начали действовать до начала Евро-2020. Обсуждение этого вопроса состоится 29 февраля в Белфасте, Северная Ирландия.

"Игрок не будет в офсайде, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с последним защитником, даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это решит проблему и все уладит, больше не придется принимать спорных решений через считанные миллиметры и потому, что игрок атаки какой-то частью пересек линию", - приводит слова Венгера Sky Sports.

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Арсен Венгер 22 года возглавлял лондонский "Арсенал". За это время трижды выигрывал АПЛ и 5 раз Кубок Англии. Также доходил до финала Лиги чемпионов.

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