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вторник, 23 марта 2021 13:51

Легендарный форвард "Ювентуса" поддержал Пирло

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Легендарный форвард &quot;Ювентуса&quot; поддержал Пирло
Алессандро Дель Пьеро играл за "Ювентус" 19 сезонов. Фото: Reuters

Легендарный форвард сборной Италии и "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поддержал наставника туринцев Андреа Пирло.

После вылета из Лиги чемпионов и проблем в Серии А Пирло может потерять работу.

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"Ювентус" решил взять Пирло прошлым летом, называя это проектом. Мы видим, как множество проектов начинается после неудачных сезонов. Но мы также видим, как они сворачиваются при столкновении с первыми же серьезными проблемами.

Клуб поддерживает Пирло, потому что это они наняли его, сделав его буквально с "никого" главным тренером. Теперь нужно проявить огромную поддержку. В том числе и в следующем сезоне. Но опять же, нужно дождаться того, попадет ли "Ювентус" в Лигу чемпионов на будущий год", - цитирует Дель Пьеро Forzajuve.ru.

"Ювентус" занимает 4-е место в серии А, отрыв от 5-го "Наполи" - 2 очка.

В Лиге чемпионов "старая синьора" вылетела на стадии 1/8 финала от "Порту".

В следующем матче "Ювентус" сыграет в дерби Турина против "Торино".

Алессандро Дель Пьеро - итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Большую часть карьеры провел в "Ювентусе", защищая цвета этой команды в течение 19 лет - с 1993-го по 2012 год. С 2001-го был капитаном команды. Пятикратный чемпион Италии. В составе сборной Италии в 2006 году выиграл Кубок мира.

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Дата
23
марта

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