Леднева приглашают стать одноклубником Мбокани

Богдан Леднев был лидером "Зари". Фото "Динамо"

Полузащитник "Динамо" 22-летний Богдан Леднев имеет шанс перебраться в Европу, сообщает "Футбол газета".

Арендовать украинца до конца сезона может бельгийский "Антверпен", который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против "Рейнджерс".

Впрочем, "Антверпен" готов арендовать Леднева только в том случае, если ему предоставят право последующего выкупа игрока.

22-летний Богдан Леднев сыграл в нынешнем чемпионате 6 матчей в составе "Динамо", но забитыми мячами не отметился.

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За "Антверпен" выступает бывший киевский динамовец 35-летний Дьюмерси Мбокани.