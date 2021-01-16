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суббота, 16 января 2021 08:58

"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби

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&quot;Лацио&quot; уничтожил &quot;Рому&quot; в римском дерби
Чиро Иммобиле открыл счет в матче. Фото Рейтер

"Лацио" праздновал победу в дерби Вечного города. В 18 туре Серии "А" римские орлы уничтожили "Рому" Пауло Фонсеки - 3:0.

В первом тайме "лациале" забили дважды за 9 минут. Счет после ошибки защитника открыл Иммобиле на 14 минуте. На 23-ей Луис Альберто удвоил преимущество - 2:0.

На 67-ой минуте он же оформил дубль и установил окончательный результат - 3:0.

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После этой победы "Лацио" поднялся на 7 место в турниррний таблицы. У команды 31 зачетный балл. У "Ромы" - 34 и "волки" остались на третьем месте.

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