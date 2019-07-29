Кварцяный дал совет игрокам "Динамо" перед стартом нового сезона

Кварцяный считает, что игроки "Динамо" должны больше бить по вратарь соперника

Легендарный украинский тренер, экс-наставник "Волыни" Виталий Кварцяный дал совет игрокам "Динамо" перед стартом сезона.

"Динамо" всегда разгоняется постепенно, держа в запасе максимальные функциональные возможности перед еврокубковых турниров. Думаю, что им будет мешать их атакующая тягучесть, не такой быстрый розыгрыш мяча, как у "Шахтера".

Им надо делать акцент на дальних ударах по воротам, тому же Гармашу, Сидорчуку, Шепелеву. Последний, к слову, очень четко сыграл в матче с "Шахтером", имел 3-4 позиции для удара по воротам, но при этом принимал совсем другие решения.

В этом компоненте "Динамо", думаю, надо добавлять. И, скорее всего, в команде уделят этому достаточно внимания, так как в комбинациях, скоростной технике киевляне сейчас уступают "Шахтеру", - цитирует Кварцяного FootBoom.

"Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в рамках Суперкубка Украины, а уже 10 августа эти соперники встретятся в рамках третьего тура УПЛ.