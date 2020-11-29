Куртуа стал причиной очередного поражения "Реала"

Мадридский "Реал" проиграл домашний матч чемпионата Испании "Алавесу" – 1:2.
При счете – 0:1 грубо ошибся вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Бельгиец, находясь под прессингом форварда Лукаса Переса, попытался отдать пас партнерам низом по центру поля.
Мяч перехватил нападающий "Алавеса" Хоселу, который забил в пустые ворота. Эта ошибка стала результативной и повлияла на итог матча.
В запасе "Реала" сидит украинец Андрей Лунин, который не сыграл еще ни одного официального матча.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" дожал "Днепр" за минуту до окончания игры
Следующую игру "Реал" сыграет в Киеве против "Шахтера" во вторник, 1 декабря.
Комментарии