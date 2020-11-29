Куртуа стал причиной очередного поражения "Реала"

Тибо Куртуа ошибется из-за большого количества матчей. Фото: Eurosport

Мадридский "Реал" проиграл домашний матч чемпионата Испании "Алавесу" – 1:2.

При счете – 0:1 грубо ошибся вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Бельгиец, находясь под прессингом форварда Лукаса Переса, попытался отдать пас партнерам низом по центру поля.

Мяч перехватил нападающий "Алавеса" Хоселу, который забил в пустые ворота. Эта ошибка стала результативной и повлияла на итог матча.

В запасе "Реала" сидит украинец Андрей Лунин, который не сыграл еще ни одного официального матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" дожал "Днепр" за минуту до окончания игры

Следующую игру "Реал" сыграет в Киеве против "Шахтера" во вторник, 1 декабря.