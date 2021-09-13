Кроме "Динамо", у Шевченко есть предложения из-за границы

Андрею Шевченко предлагают лучшие варианты чем "Динамо". Фото: Reuters

Работа в "Динамо" не является для Андрея Шевченко приоритетным вариантом, сообщает журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников. Тренер может найти работу за рубежом.

"Динамо" рассматривает вариант с тем, чтобы заменить Луческу на Шевченко из-за состояния здоровья первого. Летом следующего года или даже этой зимой.

Я могу подтвердить, что такие варианты рассматриваются, но у Шевченко есть варианты за границей, поэтому вариант с "Динамо" для него не приоритетен", – сказал Болотников.

Ранее журналист Олег Ящук сообщил, что после Мирчи Луческу "Динамо" возглавит Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко тренировал сборную Украины с 2016-го по 2021 год. При нем команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В августе вместо Шевченко сборную возглавил Александр Петраков