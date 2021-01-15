Коваленко прокомментировал возможный переход в "Аталанту"

Виктор Коваленко близок к смене клуба. Фото: ФК "Шахтер".

Полузащитник сборной Украины 24-летний Виктор Коваленко не знает, перейдет ли в итальянскую "Аталанту".

Контракт игрока с донецким клубом действует до конца сезона. По сообщению СМИ, полузащитник подписал контракт с "бергамасками" и может присоединиться к команде зимой или летом.

"Я здесь, так что никаких интересных новостей нет", - сказал Коваленко в комментарии FootballHub.

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Виктор Коваленко выступает за первую команду "Шахтера" с 2014-го.