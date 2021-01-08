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пятница, 08 января 2021 13:31

Коваленко подписал контракт с "Аталанты" на 5 лет - журналист

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Коваленко подписал контракт с &quot;Аталанты&quot; на 5 лет - журналист
Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летний Виктор Коваленко подписал 5 летний предварительный контракт с "Аталанты".

Пока нет окончательного решения, перейдет Коваленко в итальянский клуб зимой с компенсацией для "Шахтера" или летом как свободный агент, рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Аргументами в пользу "Аталанты" для Коваленко было то, что клуб предложил выгодные условия, в команде выступает партнер по сборной Украины Руслан Малиновский, а также то, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини следил за футболистом и знает, как его использовать.

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Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". За первую команду играет с 2013-го года. За это время провел 129 матчей, в которых забил 23 мяча. Имеет в своем активе 30 матчей за сборную Украины. Участник Евро-2016.

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