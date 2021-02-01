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понедельник, 01 февраля 2021 14:44

Коваленко перешел в "Аталанту"

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Коваленко перешел в &quot;Аталанту&quot;
Трансфер Виктора Коваленко составил 700 тысяч евро. Фото "Аталанта"

Украинский полузащитник, бывший игрок "Шахтера" Виктор Коваленко стал игроком "Аталанты", сообщает Transfermarkt.

Сумма трансфера составила €700 тыс.

"Аталанта" зарегистрировала игрока, и объявила о его переходе. На официальном сайте клуба изложена его биография и основные спортивные достижения. "Добро пожаловать, Виктор" – заканчивается сообщение.

Хавбеку не хватило всего одной игры, чтобы провести 200 матчей за первую команду "горняков". На его счету 32 гола и 12 результативных передач в оранжево-черной футболке.

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Сообщалось, что игрок подпишет контракт на 4,5 года.

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