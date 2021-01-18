Костюк обновила рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк удачно начала новый сезон. Фото: WTA

Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк обновила собственный рекорд в рейтинге мировых теннисисток.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в 2021 году, пишет Sport.ua.

Наибольший прогресс имеет Костюк. Марта обновила собственный рекорд и теперь занимает 78-м месте. Екатерина Бондаренко поднялась на 46 позиций и занимает 274 место.

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не изменили свои позиции. Украинки занимают 5-е и 29-ю позиции в рейтинге WTA.

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На последнем своем турнире в Абу-Даби Марта Костюк дошла до полуфинала.