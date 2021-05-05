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среда, 05 мая 2021 13:28

Костакурта посоветовал Де Дзерби ехать в Украину

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Костакурта посоветовал Де Дзерби ехать в Украину
Костакурта агитирует Де Дзерби возглавить "Шахтер". Фото: Reuters

Бывший игрок "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном переходе Роберто Де Дзерби в "Шахтер".

"Де Дзерби в "Шахтере" – думаю, это опыт, который нужно принимать, а не отказываться. "Шахтер" заставляет вас хорошо работать, расти, дает возможность сравнивать себя с топ-клубами.

Для него это был бы хороший шаг, чтобы вернуться через несколько лет в серию А и заменить одного из топ-тренеров", – сказал Костакурта в эфире Sky Sport.

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Нынешняя команда Де Дзерби "Сассуоло" в последнем туре сыграла вничью – 1:1 из "Аталантой" украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Сейчас "Сассуоло" борется с "Ромой" за седьмое место, которое дает путевку в Кубок конфедераций.

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