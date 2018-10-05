Коноплянку отметили за игру с российским клубом

Коноплянка помог "Шальке" одолеть "Локомотив". Фото: Главред

В матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов "Шальке" на выезде сумел получить минимальную победу над московским "Локомотивом" (1:0).

Одним из героев поединка стал украинский полузащитник немцев Евгений Коноплянка, который записал в свой актив голевой пас.

После игры действия Коноплянки отметили немецкие эксперты.

"Коноплянке на фланге противостоял очень упорный соперник. Но, тем не менее, полузащитник несколько раз вырывался на свободное пространство.

Правда, в заключительной фазе Коно спешил и принимал поспешные решения", - отмечает издание Revier Sport.

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После 2 туров Лиги чемпионов "Шальке" набрал 4 очка.