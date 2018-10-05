Коноплянку отметили за игру с российским клубом

В матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов "Шальке" на выезде сумел получить минимальную победу над московским "Локомотивом" (1:0).
Одним из героев поединка стал украинский полузащитник немцев Евгений Коноплянка, который записал в свой актив голевой пас.
После игры действия Коноплянки отметили немецкие эксперты.
"Коноплянке на фланге противостоял очень упорный соперник. Но, тем не менее, полузащитник несколько раз вырывался на свободное пространство.
Правда, в заключительной фазе Коно спешил и принимал поспешные решения", - отмечает издание Revier Sport.
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После 2 туров Лиги чемпионов "Шальке" набрал 4 очка.
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