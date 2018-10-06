Коноплянка признался, воспринимает ли Шевченко легендой украинского футбола

Коноплянка поделился мнением о тренере сборной Украины. Фото: gamebet.news

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал, насколько долго ему нужно было привыкать к Андрею Шевченко как к тренеру, а не партнеру по команде.

"Для меня это было нормально. Я не так много матчей сыграл с Андреем Шевченко в одной команде. Хорошо помню матч против Швеции на Евро-2012 (2:1), когда он забил дважды, и мы победили. Было еще несколько встреч. Поэтому я не привык к нему как к игроку. Для меня вполне нормально, что он сейчас тренер. К тому же он не один, у него есть много ассистентов, каждый из которых вносит немалый вклад в тренировочный процесс.

Откровенно говоря, со всеми специалистами в сборной очень приятно работать. Это большой плюс и для всех игроков, и для главного тренера. Нынешние тренеры когда-то были очень хорошими игроками, они топ-специалисты, лучшие профессионалы.

У нас также был Рауль, о котором могу сказать только хорошие слова: мы потеряли очень классного профессионала. Но это жизнь, это футбол, он выбрал свой путь, и я желаю ему удачи.

Теперь, когда в тренерский штаб вошел Александр Шовковский, я уверен, что его опыт будет для нас еще одним плюсом. В команде достаточно опытных людей, которые могут объяснить и подсказать, как играть и правильно готовиться к любой игры.

Шевченко - самая главная легенда в украинском футболе или сугубо тренер? Второй вариант. Я никогда его так не воспринимал... Возможно, потому, что в молодости я был фанатом "Ювентуса". Нет, это нормально для меня. При всем уважении к Андрею Николаевичу, когда я его вижу, я не могу сказать, что вижу легенду.

Но это нормально в нашем кругу: мы видим друг друга каждый день, когда находимся в сборной, и, возможно, поэтому я спокойно отношусь к его достижениям в прошлом, – передает слова Коноплянки официальный сайт ФФУ.

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В последнем матче Лиги чемпионов голевой пас Коноплянки помог "Шальке" одолеть "Локомотив" (1:0).