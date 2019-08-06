Команда Хацкевича должна перестать "терпеть" и сыграть в футбол: 21:30, "Брюгге" - "Динамо"

Николай Несенюк: "Вспоминаю прошлый сезон, который мы после стартовых побед "Динамо" встречали с большим оптимизмом. Очень не хочется, чтобы тогдашняя история повторилась"

Cегодня киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов. Соперник – бельгийский "Клуб Брюгге", хозяин поединка. Первый матч третьего квалификационного раунда начнется в 21:30 по Киеву, часом ранее стартует текстовая трансляция на нашем сайте.

Центральная историческая часть Брюгге представляет собой музей под открытым небом. Сотни гостиниц, ресторанов и магазинов дают убежище толпам туристов, которыми забиты улицы. Местного можно узнать лишь по одной примете – он на велосипеде. Стадион находится за несколько километров от туристских стай - в загородном парке. Арену, которую делят между собой "Серкль Брюгге" и "Клуб Брюгге", окружают футбольные поля, где именно под вечер начались тренировки многочисленных детских команд разного возраста.

Местного можно узнать лишь по одной примете – он на велосипеде

Сказать что-то по поводу шансов соперников очень нелегко. С одной стороны, вроде бы преимущество у хозяев, которые ежегодно готовят футболистов на продажу в Англию, с другой – в команде играет такой себе Бонавентура, который недавно выступал за нашу "Зарю" и никоим образом не отличался экстра-классом.

Как по мне, то все зависит не от "Клуба Брюгге", а от самих "динамовцев". Если удастся ничего себе не "привезти", то игра не должна быть особенно проблемной. Очевидно, что бельгийская команда никоим образом не ставит цель любой ценой попасть в Лигу чемпионов, иначе не отдавала бы своих лучших игроков. Поэтому нашей команде следует просто сыграть спокойно и надежно.

Не уверен, что стадион будет заполнен – на предматчевой пресс-конференции "Динамо" было аж двое местных журналистов, которые совместными усилиями таки вымолвили сложную для них фамилию "Цыганков". Другие "динамовцы" не заставили бельгийцев ломать себе язык – их здесь просто не знают. Зато пришел увидеться с бывшими партнерами Евгений Макаренко, который выступает за команду из соседнего Брюсселя.

Бельгийская команда никоим образом не ставит цель любой ценой попасть в Лигу чемпионов

Впервые удалось лицезреть на поле в "динамовский" форме Жерсона Родригеса. Не знаю как кому, а мне пока что-то мешает увидеть в этом люксембургском португальце нового лидера атак "Динамо". Возможно, не что-то, а кто-то – Фран Соль, который скромно тряс своим "хвостиком" на голове рядом с намного большим "хвостом" на голове Родригеса.

Вспоминаю прошлый сезон, который мы после стартовых побед "Динамо" встречали с большим оптимизмом. Очень не хочется, чтобы тогдашняя история повторилась. Лично я просто мечтаю о том дне, когда команда под проводом Александра Хацкевича прекратит наконец "терпеть" на поле, а станет играть в футбол. Возможно, это случится уже сегодня.

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Повторный поединок "Динамо" - "Клуб Брюгге" состоится 13 августа в Киеве.