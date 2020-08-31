"Колос" узнал первого соперника в Лиге Европы

Подопечным Руслана Костишина выпал не самый сильный соперник в Лиге Европы. Фото: ФК "Колос"

Первым соперником "Колоса" в квалификации Лиги Европы станет греческий "Арис".

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда Лиги Европы.

"Колос", который первым стартует среди всех украинских клубов в Лиге Европы, получил в соперники греческий "Арис"

На этом этапе квалификации проходит один матч. Подопечные Руслана Костишина сыграют на выезде. Поединок состоится 17 сентября.

В прошлом сезоне "Арис" занял 6-е место в чемпионате Греции. Отстал от чемпиона "Олимпиакоса" на 49 очков.

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"Колос" занял 6-е место в УПЛ и выиграл плей-ооф Лиги Европы. Матч против "Ариса" будет дебютом ковалевской команды в еврокубках.