Когда в Европе вернутся к футболу?

Бундеслига возобновит соревнования первой в Европе. kicker.de

Канцлер Германии Ангела Меркель позволила восстановить футбольный сезон в стране. Ее решение поддержали премьер-министры 16 федеральных земель. Если не произойдет ничего чрезвычайного, то футбольный сезон в Германии восстановят 16-17 мая.

В английской Премьер-лиге осталось сыграть 92 матча. Сначала думали восстановить первенство 30 июня, но затем решение отложили до лучших времен. Мол, только когда убедимся в безопасности игроков и тренеров - тогда и восстановим.

В Италии с 4 мая позволили индивидуальные тренировки. Даты возобновления первенства еще нет. Однако президент "Торино" уже высказался за то, чтобы турнирную таблицу оставить в том виде, в котором она сейчас и объявить чемпиона. Еще дальше пошел президент "Брешии". Массимо Челлино объявил, что снимет свою команду с соревнований, если чемпионат решат возобновить.

Массимо Челлино объявил, что снимет свою команду с соревнований, если чемпионат решат восстановить

Испанскую Ла-Лигу возобновят не раньше 5 июня, если позволит эпидемическая ситуация в стране.

Чемпионат Франции уже завершено. Чемпионом объявили лидера первенства ПСЖ. К сентябрю правительство страны запрещает любые спортивные соревнования.

В Нидерландах сезон тоже решили не доигрывать, но чемпиона здесь не объявляли. Так же не будет сыгран финал Кубка.

В Бельгии спортивные соревнования под запретом до конца июля. Футбольное первенство навряд ли возобновят. Зато в Португалии планируют доиграть чемпионат с 30-31 мая. Австрия планирует возобновить соревнования в двадцатых числах мая, а Чехия - не ранее 8 июня.

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Сезон в Национальной хоккейной лиге планируют возобновить 1 июля. В оптимистическом сценарии такие планы рисуют и НБА. Теннисисты возобновят сезон только в августе.