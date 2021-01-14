Когда Яремчук покинет "Гент"

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук не скрывает своего желания покинуть бельгийский "Гент". Нападающий выступает за команду уже 4-й сезон и хочет иметь новые вызовы в карьере.

"Гент" хочет за своего футболиста не менее €20-25 млн. Бельгийский клуб подобрал игрока, когда тот был не нужен "Динамо". Смог адаптировать к бельгийскому футболу и сделать одним из лучших нападающих чемпионата. Клуб хочет получить за свою работу с игроком определённые деньги. Тем более, что 20 процентов от продажи футболиста пойдут на счет киевского "Динамо" .

Мировой футбол еще не оправился от последствий пандемии коронавируса. Клубы несут убытки из-за отсутствия болельщиков, уменьшение продажи атрибутики и тому подобное. Летнее трансферное окно прошло очень спокойно, исключая активность "Челси". Даже ведущие клубы Европы не готовы много тратить на новых футболистов. Сумма в € 20-25 млн за Яремчука нереальна и завышена на сегодня.

Сумма в €20-25 млн за Яремчука нереальна и завышенной сегодня

Нужно искать компромисс. "Генту" стоит уменьшать собственные аппетиты по трансферной цене. Если футболист не будет мотивирован, то его вообще будет трудно продать за приличные деньги. "Генк" требовал за другого украинца Руслана Малиновского тоже в районе € 20 млн, но пошел на уступки и отпустил игрока за € 13.7 млн.

Яремчук должен не шантажировать свой клуб и не говорить о желании сменить команду, а реально показывать свой уровень игры на футбольном поле. Только так он сможет привлечь внимание команд из ведущих чемпионатов и ускорить свой переход.

Пока у Романа это не очень получается. Несмотря 9 забитых мячей за сезон команда украинского форварда идет только на 12-м месте. Полностью провалила еврокампанию, вылетев из квалификации ЛЧ и не набрав ни одного очка в ЛЕ. Яремчук так и не смог стать новым лидером команды. Его игру можно характеризовать как нестабильность и нервозность. Украинец может "похвастаться" даже удалением. В таком состоянии за игрока никто не будет платить большие деньги.

Яремчук так и не смог стать новым лидером команды. Его игру можно характеризовать как нестабильность и нервозность

Чем лучше игрок будет играть во второй части сезона, тем быстрее он сможет покинуть "Гент". Нужно удачно проявить себя в матчах за сборную Украины в квалификации Кубка мира и Евро-2020/21. Сборная - это витрина для европейских клубов. Все клубные недостатки можно перекрыть удачным выступлениям за национальную команду.

Поэтому трансфера Яремчука не стоит ждать раньше лета 2021-го года. После Евро наступит решающий момент для футболиста. Или он пойдет в хороший клуб за серьезные деньги, или "Гент" просто избавится от него понимая, что больших перспектив футболист уже не имеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из лучших игроков прошлого сезона не нужен Луческу

Роман Яремчук является воспитанником "Динамо". Выступал за "Александрию" на правах аренды. В 2017 году перебрвся к "Гента" за €2 млн.