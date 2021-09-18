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суббота, 18 сентября 2021 11:39

Клуб МЛС охотится за защитником "Динамо"

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Клуб МЛС охотится за защитником &quot;Динамо&quot;
Сирота заменил травмированного Попова. Фото: "Динамомания"

Киевское "Динамо" получило предложение о продаже защитника Александра Сироты, но ответило отказом. Деньги $ 2.8 млн предлагал один из клубов МЛС.

До сих пор неизвестно, какой именно клуб из США интересовался футболистом. Сообщает Twitter MLS News

Transfermarkt оценивает Сироту в € 2 млн. Однако киевляне хотят выручить за перспективного центрбэка значительно больше. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до конца сентября 2025 года.

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Александр Сирота - воспитанник столичного клуба. За главную команду Динамо выступает с августа 2020 года и уже даже сыграл один матч за сборную Украины.
В новом сезоне 2021/2022 футболист сыграл в футболке киевлян 7 поединков, в которых отметился одним голом.

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Дата
18
сентября

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