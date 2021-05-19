Кейн может стать одноклубником Зинченко

Кейном интересуются несколько клубов. Фото: Reuters

Стали известны предпочтения нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна в вопросе потенциального перехода в другую команду. Он желает стать одноклубником украинца Александра Зинченко.

Как сообщает The Times, приоритетным вариантом для 27-летнего футболиста является "Манчестер Сити". Гарри хотел бы поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, и горожане заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Также Кейна привлекает возможность помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться к крупным победам, однако приоритетом остаётся принципиальный соперник "красных дьяволов". Помимо двух манчестерских клубов, купить форварда хочет "Челси".

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Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач. Скорее всего он будет основным нападающим сборной Англии на предстоящем Евро.