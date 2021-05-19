Кейн может стать одноклубником Зинченко

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 603
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 378
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 270
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 261
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 801
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 729
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1215
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2115
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 657
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Команда Зинченко проиграла "Брайтону"
Команда Зинченко проиграла "Брайтону"
"Если надо будет прикурить - позовешь": как Шевченко опекает Шапаренко
"Если надо будет прикурить - позовешь": как Шевченко опекает Шапаренко
Как Шовковский вернулся в ворота
Как Шовковский вернулся в ворота
"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ
"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ
Заявили про бой Владимира Кличко в Москве
Заявили про бой Владимира Кличко в Москве
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 441
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 270
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 531
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 351
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 45
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 17:21

Кейн может стать одноклубником Зинченко

  Комментировать
Кейн может стать одноклубником Зинченко
Кейном интересуются несколько клубов. Фото: Reuters

Стали известны предпочтения нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна в вопросе потенциального перехода в другую команду. Он желает стать одноклубником украинца Александра Зинченко.

Как сообщает The Times, приоритетным вариантом для 27-летнего футболиста является "Манчестер Сити". Гарри хотел бы поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, и горожане заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Также Кейна привлекает возможность помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться к крупным победам, однако приоритетом остаётся принципиальный соперник "красных дьяволов". Помимо двух манчестерских клубов, купить форварда хочет "Челси".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замешанный в секс-скандале форвард возвращается в сборную Франции

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач. Скорее всего он будет основным нападающим сборной Англии на предстоящем Евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кейн может стать одноклубником Зинченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11115
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10251
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5490
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 4905
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 1 Просмотров: 3474
Спорт
Украинский клуб переберется в чемпионат Польши
Украинский клуб переберется в чемпионат Польши Просмотров: 423
"Мой сын не будет играть в России" – отец футболиста дал обещание грузинскому народу
"Мой сын не будет играть в России" – отец футболиста дал обещание грузинскому народу Просмотров: 297
Безус продолжит контракт из бельгийским клубом
Безус продолжит контракт из бельгийским клубом Просмотров: 63
Замешанный в секс-скандале форвард возвращается в сборную Франции
Замешанный в секс-скандале форвард возвращается в сборную Франции Просмотров: 126
Федерер прервал 11-летнюю серию без поражений на родине
Федерер прервал 11-летнюю серию без поражений на родине Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
7
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
2
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
1
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1
Украина может войти в пятерку финалистов на Евровидении
Голосов: 999
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть