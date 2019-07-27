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воскресенье, 28 июля 2019 20:11

Каштру пришел в "Шахтер" наладить игру в обороне

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Каштру пришел в &quot;Шахтер&quot; наладить игру в обороне
Кажется, Каштру не нравится роль продолжателя дела Фонсеки

Новый тренер "Шахтера" Луиш Каштру внес определенные новинки в тренировочный процесс.

Вместо привычной при Пауло Фонсеке схемы 4-2-3-1 пробуются другие - 4-1-4-1 или даже 4-3-3. Об этом пишет "Трибуна".

Каштру хочет добавить прочности обороне. Ему не нравится, что прошлогодний "Шахтер" так много пропускал в Лиге чемпионов.

В новом "Шахтере" стало меньше длинных и средних пасов. Команда пытается выйти из обороны через модный короткий пас. Ключевая роль здесь принадлежит Тарасу Степаненко, который призван связать оборону с атакой. Его пробует заменить Пихаленок, но пока дублер Теряется при прессинге соперника.

Несколько изменилось и в атаке. Марлос стал играть в центре, уступая место на фланге более быстрым Тете и Соломону. На место второго после Мораес форварда претендует Даниил Сикан, который выглядит лучше чем неповоротливые Кайоде и Бланко-Лещук.

"Железное" место в основе гарантируют себе Пятов, Кривцов, Исмаили, Сепаненко, Тайсон, Марлос, Мораес.

Нужно искать другие клубы для Дентиньо, Тотовицкому и Кайоде, которые никак не проходят в состав и при новом тренере.

Вполне вероятно получит шанс чемпион мира Валерий Бондарь. Он пока наиграется на роль четвертого центрального защитника после Кривцова, Хочолавы и Матвиенко, но вполне может выиграть борьбу хотя бы у одного из них.

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Первую официальную игру сезона горняки сыграют сегодня против "Динамо" в матче за Суперкубок.

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