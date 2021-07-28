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среда, 28 июля 2021 21:00

Как Суркис использует Луческу

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Как Суркис использует Луческу
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский тренер Мирча Луческу возглавляет "Динамо" уже год.

За это время команда смогла выиграть все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в лице опытного румынского тренера получил не только результат, но и капиталовложения игроков.

После прихода Луческу в "Динамо" от Мирчи ждали активной трансферной кампании в сторону Бразилии. Так он приучил работать в предыдущих клубах.

Несмотря на уменьшение финансовых возможностей, Суркис готов покупать футболистов за желание тренера. На бразильцев Че Че и Сидклея потратили в районе € 10 млн. Талантливый датчанин Микаэль Дуелунд стоил в районе €4 млн. Жерсон Родригес, Фран Соль, Владислав Супряга - футболисты, за которых нужно было платить.

Луческу отказался от приобретения дорогих футболистов

Луческу в отличие от предшественников проводит очень пассивную кампанию. Киевляне за год не потратили и 2-3 миллионов Мирча приглашает недорогих, мало кому известных футболистов, чтобы потом лепить из потенциальных звезд. О существовании Ильи Шкурина или Эрика Рамиреса в Украине знали сколько, как о Максиме Шацких до перехода в "Динамо". О Денисе Антюхе с "Колоса" не все знали даже в Украине. Луческу ставит не на класс или мастерство, а на мотивацию и желание учиться. В прошлом сезоне такой дорогой прошли собственные игроков Николай Шапаренко и Илья Забарный. Вместо трат на новых футболистов Суркис получит увеличение цен на собственных игроков и новичков команды.

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Для самого Луческу такая модель выгодна по своему. Если у него не получится достичь результата, то он всегда может сказать, что работает с молодежью и ему не покупают ценных игроков.

1 августа "Динамо" стартует в чемпионате Украины матчем против "Колоса". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало нападающих Илью Шкурина с ЦСКА ", Эрика Рамиреса с "ДАК 1904" и полузащитника "Колоса".

Автор: Сергей Тищенко
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