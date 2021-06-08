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среда, 09 июня 2021 06:11

Как 19-летний итальянец едва не выбил Джоковича с "Ролан Гаррос"

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Как 19-летний итальянец едва не выбил Джоковича с &quot;Ролан Гаррос&quot;
Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/8 финала "Ролан Гаррос" серб одолел итальянца Лоренцо Музетти - 6:7, 6: 7,6:1, 6:0, 4:0 (отказ).

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Джокович проиграл два первых сета на тай-брейках, после чего деклассировал соперника. Музетти был вынужден сняться в финальной партии, уступая 0: 4.


В следующем раунде Джокович сразится с еще одним итальянцем Маттео Берреттини, который прошел в четвертьфинал благодаря отказу Роджера Федерера.

Победителем "Ролан Гаррос" является испанец Рафаэль Надаль. В прошлом году он победил в финале турнира именно Джоковича.

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