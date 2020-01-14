Итальянский клуб заинтересовался талантом "Шахтера"

Маркос Антонио может присоединиться к Паулу Фонсеки в Риме. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянская "Рома" проявляет интерес к 19-летнему Маркосу Антонио из "Шахтера".

Команда Паулу Фонсеки в поисках замены Николо Дзаньйоло, который получил тяжелую травму в матче против "Ювентуса" и пропустит 6 месяцев.

Одним из кандидатов на замену игроку сборной Италии стал хавбек "Шахтера" Маркос Антонио, информирует "Il Messagero"

Возможности футболиста хорошо знает главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, который работал с бразильцем в "Шахтере" во второй половине прошлого сезона.

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В текущем сезоне "Рома" занимает 5 место в Сергее А отставая от лидера "Ювентуса" на 13 очков.