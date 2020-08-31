Итальянский клуб хочет приобрести скандального форварда "Динамо"

Итальянская "Болонья" заинтересована в услугах форварда киевского "Динамо" 25-летнего Жерсона Родригеса.

Представителей итальянского клуба впечатлила игра люксембургского футболиста в матче за Суперкубок Украины, сообщает "Футбол 24".

"Болонья" готова предложить "Динамо" определенную сумму денег и в придачу парагвайского форварда Федерико Сантандера.

Ранее итальянский клуб хотел видеть в своем составе другого форварда "Динамо" - Владислава Супрягу, но не смог договориться о трансфере.

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Жерсон Родригес перебрался в "Динамо" летом 2019-го. Осенью того же года публично отчитал тогдашнего главного тренера команды Алексея Михайличенко. Был замечен в нарушении спортивного режима. С началу 2020 года выступал за турецкий "Анкарагюджю", где избил капитана команды. С приходом Мирчи Луческу вернулся в "Динамо".