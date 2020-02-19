Исмаили хочет уйти из "Шахтера"

Исмаили пришел в "Шахтер" из португальской "Браги"

Бразильський защитник "Шахтера" Исмаили заявил о желании покинуть клуб. Его судьба может решиться уже летом.

"В феврале исполнилось 7 лет, как я в "Шахтере". Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате. В Португалии я провел 3 года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту здесь. Посмотрим, что будет в следующее трансферное окно," – цитирует Исмаили "Трибуна".

В нынешнем чемпионате Украины Исмаили сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча.

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"Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала ЛЕ против "Бенфики" 20 февраля.