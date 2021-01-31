"Интер" и "Ювентус" продолжают преследовать "Милан"

Лукаку сделал дубль. Фото Рейтер

В матче 20-го тура итальянской Серии А "Интер" принимал "Беневенто". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Дебютный гол был забит уже на 7-й минуте встречи, его автором стал нападающий гостей Риккардо Импрота, отправивший мяч в свои ворота. На 57-й минуте форвард Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев. Спустя 10 минут после этого счёт до разгромного довёл его коллега по нападению Ромелу Лукаку, аргентинец выступил ассистентом. На 78-й минуте встречи бельгиец поставил точку в матче, голевую передачу отдал хавбек Алексис Санчес.

В параллельному матче "Ювентус" в гостях обыграл "Сампдорию" – 2:0.

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"Интер" в 20 турах Серии А набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У " Ювентуса" - 39 и матч в запасе, "Милан" имеет 46.