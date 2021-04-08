Им интересовались "Барселона" и "Бавария" - сборная Украины может потерять еще одного таланта

Алан Аусси (слева) сейчас выступает в Беларуси. Фото: "Торпедо- БелАЗ".

Игрок киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины 19-летний Алан Аусси получил предложение сменить гражданство.

Федерация футбола Сирии хочет заиграть футболиста за свою сборную, сообщает Sport Arena.

Представители Сирии уже контактировали с игроком и Украинской ассоциацией футбола.

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Аусси родился в Украине, в семье эмигранта из Сирии и украинки. Воспитывался в системе "Шахтера". Им интересовались "Барселона" и "Бавария". С 2018 года играет за киевское "Динамо". Был капитаном сборной Украины Ю-17 и вызывался в сборную Ю-19.

Алан действует на позиции центрального защитника, или опорного полузащитника.

Сборная Германии близка к натурализации другого украинского таланта Эрика Шуранова, который играл за юношескую сборную Украины. Алан Аусси с осени 2020-го выступает в чемпионате Беларуси составе "Торпедо-БЕЛАЗ". В текущем сезоне Алан сыграл в 3 матчах за свою команду. Предыдущий сезон провел в Чехии, где играл на правах аренды за "Слован".