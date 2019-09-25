Игрок сборной Украины просится в итальянскую "Рому"

Марлос является игроком сборной Украины

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос, натурализованный украинец, заинтересован в переходе в "Рому".

Об этом информирует sport.ua



Итальянская "Рома" 2 года назад уже вела переговоры с донецким "Шахтером", и теперь Марлос надеется, что настало время перебраться в Серию А. Агенты Марлоса предложили римскому клубу рассмотреть вариант приобретения полузащитника. Контракт хавбека с "Шахтером" рассчитан до 2021-го.



Нынешний наставник "джаллоросси" Пауло Фонсека хорошо знает Марлоса. Бразилец был одним из ключевых звеньев донецкого "Шахтера" под его руководством в прошлом сезоне. Хавбек играет преимущественно на правой стороне атакующего треугольника. Это левша, который за счет физической силы способен на отличный дриблинг. Марлос по качеству и опыту может быть очень выгодным вариантом для "Ромы".

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Всего в футболке "Шахтера" Марлос сыграл 122 матча и забил 42 мяча.