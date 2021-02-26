Идеальный штрафной не спас "Бенфику" от вылета из Лиги Европы

Диого Гонсалвеш выступает за "Бенфику" 1-й сезон. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" победил "Бенфику" 3:2.

После ничьи 1:1 в Лиссабоне гостей устроила результативная ничья. "Канониры" смогли забить победный гол за 3 минуты до конца основного времени.

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Хозяева быстро вышли вперед, но в конце 1-го тайма Диого Гонсанлвес идеально исполнил штрафной удар. Шансов спасти свою команду в вратаря "Арсенала" не было. Красивый гол не помог "Бенфике" удержать нужный счет. Команда прощается с еврокубками в текущем сезоне.

Следующим соперником "Арсенала" в Лиге Европы будет "Олимпиакос". В прошлом году греки выбивали "канониров" на стадии 1/8 финала турнира. "Бенфика" занимает только 4 место в чемпионате "Португалии. Отставая от лидера "Спортинга" на 15 очков.