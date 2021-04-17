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суббота, 17 апреля 2021 10:06

Хочу, чтобы все было серьезно – Маркевич обсудил возвращение в "Металлист"

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Хочу, чтобы все было серьезно – Маркевич обсудил возвращение в &quot;Металлист&quot;
Маркевич не работает почти 5 лет. Фото: "Футбол уа"

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич не исключает, что может стать тренером обновленного харьковского "Металлиста".

"Я рад, что Ярославский активно включился и хочет возродить "Металлист". Время покажет, что будет. Я понимаю, что все с нуля будет начинаться. Сейчас есть команда "Металл", которая хорошо выступает во второй лиге и, наверное, выйдет в первую. Александр Кучер хорошо работает.

"Я уже говорил, что хочу вернуться, но нужно, чтобы все было серьезно. Мне, если возвращаться, то нужно, чтобы не было прокола. Не хочется такого под конец карьеры. Это очень важно", - сказал Маркевич в эфире программы Денисов Time.

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Мирон Маркевич тренировал "Металлист" с 2005 по 2014 годы. С ним команда играла в четвертьфинале Лиги Европы. Впоследствии Маркевич возглавил "Днепр" и дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.

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