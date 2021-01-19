Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Вратарь сборной Украины 21-летний Андрей Лунин может сменить клуб в чемпионате Испании.

"Хетафе" хочет арендовать Лунина в мадридского "Реала", сообщает El Gol Digital.

Основной вратарь клуба - 31-летний Давид Сория. В этом сезоне он провел 13 матчей, пропустил 14 голов, 5 раз сыграл на 0. Его дублер - 27-летний Рубен Яньес. Голкипер провел 1 матч на 0, а также пропустил 5 голов в 6 сыгранных матчах.

Лунин в этом сезоне является дублером основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа. Украинец не сыграл ни одного официального матча в сезоне.. Его дебюта в команде ожидается 20 января в Кубке Испании против команды Сегунды Б "Алькояно".

После 17 туров чемпионата Испании "Хетафе" занимает 13-ю позицию, имея в своем активе 20 очков.

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Андрей Лунин выступал за "Днепр", "Зарю", "Вальядолид", "Леганес" и "Овьедо" и "Реал".