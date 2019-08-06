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вторник, 06 августа 2019 09:40

Хацкевич поделился ожиданиями от матча против "Брюгге"

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Хацкевич поделился ожиданиями от матча против &quot;Брюгге&quot;
Хацкевич признал, что Цыганков не сможет сыграть все 90 минут матча

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

"Мы следим за "Брюгге" с момента жеребьевки. Знаем, что команда недавно продала двух лидеров команды, однако приобрела достаточно опытного вратаря, ранее выступавший в АПЛ. Но кто будет завтра играть, это будет зависеть от главного тренера.

Цыганков - определяющий футболист в нашей команде. Да, возможно, на данный момент он не готов сыграть все 90 минут, но решение о его участии мы примем уже завтра после медицинского контроля.

Жерсон сейчас в хорошем состоянии, в тонусе, ведь чемпионат Японии на ходу. Он готовится к игре, а как его использовать, будет зависеть от того, как будет складываться игра.

Думаю, что прогресс бельгийского чемпионата связан с приездом хороших украинских футболистов", - цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.

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Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится сегодня, 6 августа. Старт - в 21:30 по киевскому времени. Трансляция поединка на телеканале "2+2".

https://dynamo.kiev.ua
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Дата
06
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