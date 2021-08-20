Грабители на автомобиле обокрали фирмовый магазин "Реала"

Футболки "Реала" – ходовой товар. Фото: Reuters

Фирменный магазин футбольного клуба "Реал Мадрид" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" ограбили вчера утром. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В четверг в 06:00 по местному времени группа преступников подъехали к зданию на автомобиле. Грабители заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой и другой атрибутикой магазина. И незамедлительно скрылись.

Полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три автомобиля являются угнанными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серхио Рамос нашел себе новую команду

В данный момент реконструируют стадион "Сантьяго Бернабеу". Стадион планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Недавно футболисты "Реала" посетили стройку "Бернабеу".