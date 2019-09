Гол Неймара принес ПСЖ победу на последних минутах игры

ПСЖ вырвал 3 очка у "Страсбура" в рамках 5-го тура чемпионата Франции.

Парижане прогнозируемо завладели инициативой с первых минут, но гости удачно отражали все атаки.

После перерыва натиск хозяев увеличился, моменты возникали один за другим, однако игроки "Страсбура" достойно держались до компенсированного времени.

На 90+2 минуте звездный нападающий ПСЖ Неймар, который впервые появился на поле в текущем сезоне Лиги 1, великолепным ударом через себя забил победный мяч.

Neymar was booed extensively against Strasbourg then he did this in injury time. pic.twitter.com/ZsdHBh8IEl