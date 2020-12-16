Гол Малиновского едва не похоронил чемпионские мечты "Ювентуса"

Роналду забивал не без помощи арбитра. Фото Рейтер

Сегодня в Турине будет сыгран матч чемпионата Италии. Местный "Ювентус" примет "Аталанту". Ведущие итальянские газеты уверены, что украинец Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе гостей.

Последний раз в чемпионате команды встречались 11 июня в матче 32 тура прошлого чемпионата. "Ювентус" лидировал, но на его позицию посягали "Интер" и "Аталанта".

Гости первыми открыли счет. Гомес и Сапата короткой комбинацией прошли всю защиту туринцев и колумбиец забил мяч.

Хозяева поля отыгрались во втором тайме. Мяч случайно попал в руку защитнику и арбитр матча мгновенно нашел повод поставить пенальти. Роналду не оставил шансов голкиперу - 1:1.

За 10 минут до конца встречи "Аталанта" вновь была впереди. Руслан Малиновский получил мяч на линии штрафной и неотразимо пробил правой ногой в ближний угол.

Однако это еще не все. Луис Муриель нечаянно сыграл рукой в ​​штрафной и арбитр снова назначил пенальти в ворота гостей. Роналду сделал дубль - 2:2.

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В итоге "Ювентус" стал чемпионом, а "Аталанта" финишировала третьей после миланского "Интера".