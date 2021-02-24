Германия забирает в Украины талантливого футболиста

Эрик Шуранов уже получал вызов от молодежной сборной Украины. Фото - Bild

Украинский форвард "Нюрнберга" 19-летний Эрик Шуранов имеет предложение получить немецкое спортивное гражданство. Нападающий склонен принять его.

Германия заинтересована, чтобы футболист выступал за их национальную сборную. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

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Эрик Шуранов вызывался в сборные Украины U-17, U-18, U-19, U-21. В декабре он дебютировал за первую команду "Нюрнберга", сыграл за нее 3 матча.