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пятница, 14 февраля 2020 11:13

Французский биатлонист Фуркад угрожает русской судом

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Французский биатлонист Фуркад угрожает русской судом
Мартен Фуркад опровергает употребление запрещенных препаратов. Фото: рейтер

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад может подать в суд на бывшую российскую биатлонистку Анфису Резцову.

Бывшая биатлонистка обвинила Мартена Фуркада в том, что успешные результаты француз приобретает благодаря применению запрещенных медицинских препаратов, сообщает "24 канал"

"Я слежу за российским биатлоном. Меня удивил один выражение. То, что сказал этот человек - ложь. Я буду говорить со своим адвокатом по этому поводу, потому что незнакомый мне человек меня обвинили в том, что я не делал. Я никогда не принимал запрещенных препаратов, я вообще не пью таблетки. я абсолютно чистый для мирового биатлона ", - сказал Мартен.

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В копилке Фуркада пять золотых медалей Олимпиады, 11 титулов чемпиона мира и 7 побед на Кубке мира.

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