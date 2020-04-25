Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy

Эшли Ерклроад - первая теннисистка, которая снялась в мужском журнале Playboy.

Эшли была в профессиональном теннисе 12 лет. За это время она не выиграла ни одного титула WTA, не поднималась в топ-30 рейтинга и не проходила на "Больших шлемах" дальше третьего круга.

При этом Эшли дважды вошла в историю - в 2006 году, когда стала первой кто с помощью системы просмотров Hawk-Eye успешно обжаловал решение судьи и в 2008 году, когда первой из теннисисток снялась в Playboy. Это было важным событием не только для любителей посмотреть на красивых женщин. С идеологической точки зрения оно стало логическим завершением траектории, по которой женский теннис двигался вместе с сексуальностью.

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С тех пор прошло 12 лет, однако Эшли осталась все такой же красивой и сексуальной.

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