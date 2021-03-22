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вторник, 23 марта 2021 06:11

Форвард "Пармы" забил в стиле Ибрагимовича

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Форвард &quot;Пармы&quot; забил в стиле Ибрагимовича
Пелле проводит 1-й сезон в "Парме". Фото: Gettyimages.com.l

Бывший форвард сборной Италии 35-летний Грациано Пелле забил красивый гол в Серии А.

В матче тура 28-го чемпионата Италии "Парма" дома проиграла "Дженоа" - 1:2.

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Пеле открыл счет в матче. Нападающий принял фланговую передачу на грудь и ударом через себя поразил ворота соперника. Такому мячу мог бы позавидовать мастер подобных ударов Златан Ибрагимович.

После перерыва Джанлука Скамакка забил 2 гола за "Дженоа" и принес победу своей команде.

Грациано Пеле провел за сборную Италии 20 матчей, в которых забил 9 голов.

На клубном уровне нападающий выступал за голландские АЗ, "Фейеноорд", "Чезану", "Сампдории", английский "Саутгемптон" и китайский "Шаньдун Луэн".

В текущем сезоне "Парма" находится в зоне вылета. Команда набрала только 19 очков и занимает предпоследнее место в таблице.

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