Форвард "Динамо" близок к переезду в Серию А

Форвард киевского "Динамо Владислав Супряга близок к переходу в итальянскую "Болонью".
Представитель Серии А предложил "Динамо" €10 млн за нападающего, сообщает tuttomercatoweb.
По данным источника, некоторые детали контракта все еще не согласованы, но стороны находятся в процессе переговоров.
Представитель Супряги Александр Яковенко подтвердил, что у футболиста есть предложения из Италии. По сообщениям СМИ, в услугах нападающего заинтересованы "Лацио", "Торино", "Наполи" и "Аталанта".
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Владислав Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" летом 2018 года. Прошлый сезон провел в днепровской команде на правах аренды. После прихода Мирчи Луческу в команду стал основным нападающим "Динамо".
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