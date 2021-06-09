Форвард "Аякса" переходит в "Шахтер"

Траоре обойдется "Шахтеру" недорого. Фото: Reuters

Нападающий "Аякса" Лассина Траоре близок к переходу в "Шахтер", сообщает De Telegraaf.

Агенты 20-летнего футболиста Даан Крамп и Ревьен Канхай были в Киеве, где договорились с горняками об условиях контракта.

"Это правда, что мы были там и очень хорошо пообщались с "Шахтером". Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Планы клуба и особенно тренера в отношении Траоре – очень позитивные. Лассина должен делать шаги к вершине через "Шахтер", – сказал Крамп.

Источник сообщает, что между "Шахтером" и "Аяксом" есть договоренность о трансфере примерно за 10 млн €. Но Крамп пока не может подтвердить эту информацию.

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Transfermarkt оценивает 20-летнего буркинийца в 6,5 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. На счету форварда 12 голов и 12 голевых передач в 31 матче за "Аякс". Также футболист забил 5 мячей в 14 встречах за сборную Буркина-Фасо.